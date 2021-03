Atleta League: grande successo per la prima edizione del mega-torneo online

Un successo unico e inaspettato, un evento da record che consacra MCES Italia tra le realtà più innovative e dinamiche del panorama Esports italiano, forte anche del recente aumento di capitale che ha coinvolto nuovi soci come Alessio Calabrò di Rait88.

Si è concluso il 7 marzo Atleta League, il mega-torneo online organizzato dal club con sede a Roma insieme alla testata di giornalismo sportivo L’Atleta.

L’evento, che con 14.093 player è stata la competizione amatoriale Esports con più partecipanti nella storia del nostro paese, ha distribuito un montepremi da 30.000 euro sui più importanti videogiochi. A farla da padrone è stato il torneo di Fortnite, che ha registrato il maggior numero di iscritti con 3.619 giocatori, mentre a seguire troviamo FIFA con 3.543 player nelle tre categorie PS4, Xbox e Pro Club.

Ottimo riscontro anche per le competizioni di Warzone (1.056 team e 3.168 giocatori) e Brawl Stars (715 team e 2.145 giocatori). Da segnalare infine anche i tornei di PUBG Mobile, League of Legends e PES con diverse centinaia di player ciascuno.

Numeri da record, con i vincitori che sono riusciti a spuntarla davanti al numeroso pubblico che ha seguito le gare su Twitch.

Ecco l’elenco dei team e dei player che hanno trionfato nell’edizione 2021 di Atleta League, la prima di un format che avrà sicuramente seguito:

- Vincitori League Of Legends: Team "Randoms Never Give Up" | Premio: 5x Pc Alienware Aurora dal valore di 1000€

- Vincitori Warzone: Team 1º Maybe.Pro; 2º Wu; 3º Gl17ch | Premio: 3x Pc Alienware Aurora dal valore di 1000€

- Vincitori Brawl Stars: Team F/A Maple (Georgeh, Matty, Ale) | Premio: 3x Iphone 12 Pro Max 256

- Vincitori Fortnite: 11mc L74 (Eleven Monkeyz Academy) | Premio: Pc Alienware + Tastiera e mouse Alienware + Monitor Alienware 240hz

- Vincitori Pes: Aedrid97 | Premio Sony Ps5

- Vincitori Fifa Ultimate Team PS4: Antoniodegy | Premio: Sony Ps5 + Monitor Alienware

- Vincitori Fifa Ultimate Team Xbox: Xgr7x | Premio: Xbox Series X + Monitor Alienware

- Vincitori Fifa Pro Club: Fc Dream Team | Premio: 1500€ in buoni Amazon

- Vincitori Pubg Mobile: Team Unknown 6 | Premio: 4x Iphone 12 Pro Max 256.

“Questo torneo, il primo grande evento online organizzato da MCES Italia insieme a l’Atleta, è stato per noi un banco di prova e un’occasione per affermarci ancora di più come società leader del gaming italiano” – dichiara Tommaso Maria Ricci, direttore generale di MCES Italia – “Siamo davvero soddisfatti dell’esito di questa manifestazione, sia in termini di partecipazione che di riscontro mediatico e di pubblico. Come MCES Italia continueremo a lavorare per lo sviluppo degli Esports, e questo passa anche tramite l’organizzazione di eventi così importanti”.

Soddisfatto anche Giulio Gezzi, Direttore Responsabile di Atletanews.sport: “L'Atleta League è stato un torneo diverso da quelli a cui siamo abituati nel panorama italiano, un esperimento sicuramente riuscito. Non solo per il montepremi di tutto rispetto e un'organizzazione di altissimo livello, grazie al prezioso supporto di MCES Italia, ma soprattutto perché abbiamo dato la giusta profondità a questo mondo, ai tanti giovani che lo animano e alle mille professionalità, opportunità e potenzialità che offre. Siamo quindi orgogliosi di aver dato a questo torneo il nome della nostra testata".