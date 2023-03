Le atlete femminili attaccano FIFA 23: 'Spaventerete i nostri figli!'

Dopo aver visto Osimhen farsi largo a suon di testate nella squadra della settimana di FIFA 23, alcune delle atlete femminili presenti nel titolo di EA Sports hanno espresso pubblicamente il proprio disappunto per le caratteristiche estetiche dei loro alter ego digitali.

Con il title update 9 di FIFA 23, infatti, il videogioco di natura sportiva si è ampliato a livello contenutistico grazie all'introduzione delle maggiori competizioni femminili europee e statunitensi, un'aggiunta più che gradita dai videogiocatori, ma che le stesse atlete coinvolte hanno criticato sui social in maniera non troppo velata.

La giocatrice dello Houston Dash, Caprice Dydasco, ha ad esempio pubblicato un tweet in cui asseriva di non sentirsi assolutamente rappresentata dal proprio alter ego digitale, evidentemente considerato troppo diverso a livello facciale dalla sua persona. Non si è fatta attendere la risposta della stella del Liverpool, Katie Stengel, che ha ironizzato sulla calvizie della sua controparte virtuale di FIFA 23.

La situazione non sembra insomma essere delle più rosee per EA Sports, dal momento che sono state davvero tante le atlete che hanno espresso malcontento per la propria rappresentazione nel gioco. Il publisher, dal canto suo, non ha ancora espresso alcun parere sulla situazione. Ma non dubitiamo che possano esserci novità in tal senso in tempi brevi, considerando la portata mediatica dell'accaduto.