Atlus annuncia novità per il PC Gaming Show di sabato 13 giugno

Atlus ha rivelato sui suoi profili social di avere interessanti annunci in programma per il PC Gaming Show 2020, in onda sabato 13 giugno alle 20:00, ora italiana. Di cosa potrebbe trattarsi?

Difficile dirlo con certezza, l'ipotesi più probabile è forse quella legata all'arrivo di Persona 5 e Persona 5 Royal su PC, da sempre Atlus è stata storicamente legata alle hardware house giapponesi come Sony e Nintendo, la casa madre SEGA sta però dimostrando da anni un sempre maggior interesse verso il mercato PC e anche Atlus potrebbe dunque iniziare a pubblicare i suoi titoli su Windows con maggior frequenza.

Per l'occasione è stata aperta una pagina Atlus su Steam in verità piuttosto vuota al momento dato che include solamente Catherine Classic, porting del classico uscito nel lontano 2011. Che possa essere proprio Catherine Full Body il prossimo videogioco Atlus in arrivo su PC? Lo scopriremo sabato 13 giugno alle 20:00 (orario italiano), ovviamente seguiremo la trasmissione in diretta su Twitch, gli organizzatori hanno promesso world premiere e gameplay di oltre 50 giochi per PC, sicuramente un valido appuntamento per tutti coloro che prediligono questa piattaforma di gioco.