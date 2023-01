Atlus anticipa diversi annunci per il 2023: sarà l'anno di Persona 6?

Se già le parole del production manager di Shin Megami Tensei V lasciavano ben sperare i fan, ecco che la cartolina di auguri per il 2023 di Atlus ci conferma che questo sarà un anno particolarmente importante per la compagnia di sviluppo nipponica, particolarmente apprezzata per i suoi franchise JRPG.

"Grazie mille per il vostro supporto per le versioni rimasterizzate di P4U2 nel 2022, 13th Machine Defense Circle per Nintendo Switch, Soul Hackers 2 e Persona 5 The Royal", si legge nel saluto di Atlus. "Nel 2023, inizieremo con il rilascio delle versioni rimasterizzate P3P e P4G, e stiamo anche preparando diversi nuovi titoli non ancora svelati. Per favore, attendeteli con entusiasmo!".

Come notato da Persona Central, Atlus fece una dichiarazione simile per il biglietto d'auguri del nuovo anno del 2019, anno in cui sono arrivarono gli annunci di Catherine Classic, Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers e Tokyo Mirage Sessions #FE Encore. In un'intervista del luglio 2021, l'amministratore delegato senior di Atlus, Naoto Hiraoka, ha affermato che la società aveva cinque o sei progetti di sviluppo in corso, numero che poteva ulteriormente espandersi a circa dieci includendo le collaborazioni con altre società.

Sembra che tanto stia bollendo in pentola negli studi di Atlus, ed il progetto più atteso dai fan è inevitabilmente Persona 6. Il prossimo capitolo della serie JRPG ha buone probabilità di essere annunciato quest'anno, e lo studio sembra inoltre interessato a conoscere i remake del franchise più desiderati da parte dei fan. Per saperne di più, non ci rimane che attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali della software house giapponese.