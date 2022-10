Atlus conferma, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable usciranno a gennaio!

Con l'apertura ufficiale dei preordini della nuova versione di Persona 5 Royal, gli sviluppatori dell'amatissimo gioco di ruolo hanno finalmente alzato il sipario sulle altre due produzioni della serie in corso di rifacimento: Persona 4 Golden e Persona 3 Portable.

Attraverso un post ufficiale sul proprio profilo Twitter, Atlus ha di fatto confermato la data di pubblicazione ufficiale di queste due produzioni, che usciranno il 19 gennaio 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series S|X, Xbox One e PC. Queste riedizioni potranno contare su una serie di migliorie specifiche, tra cui annoveriamo un comparto grafico migliorato e la presenza, per la prima volta, della localizzazione in lingua italiana.

Questi due titoli arriveranno sul mercato dopo poco tempo rispetto a Persona 5 Royal, che invece raggiungerà gli scaffali dei negozi verso la fine del mese, precisamente il 21 ottobre, e includerà al lancio tutti e 40 i pacchetti DLC già pubblicati in passato sulle altre piattaforme.

Sapevate, tra l'altro, che l'ultimo capitolo della serie sta per essere trasformato in un gioco per famiglie? Di recente, infatti, Atlus ha annunciato ufficialmente il gioco di carte dedicato a Persona 5 Royal. Purtroppo di questo progetto sappiamo ben poco, a parte la data d'uscita - fissata per l'ottobre del prossimo anno - e il fatto che sarà supervisionato dal gruppo di Pandasaurus Games.