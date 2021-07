Atlus ha dieci giochi in sviluppo, c'è anche il nuovo Persona

Parlando con Famitsu, Naoto Hiraoka di Atlus ha svelato i piani della compagnia per il prossimo futuro, come confermando come siano attualmente in programma vari eventi per festeggiare i 25 anni di Persona ma non solo perchè l'azienda sta lavorando anche su altri progetti.

Atlus conferma che l'anniversario di Persona coinvolgerà sia il Giappone che l'Occidente, inoltre viene rivelato come la compagnia sia al lavoro su ben dieci diversi giochi, non tutti legati però alla celebre serie. SEGA e Atlus hanno deciso di aumentare gli investimenti oltreoceano e dunque i giochi della compagnia godranno di sempre maggior considerazione sui mercati occidentali.

I team interni di Atlus sono al lavoro su 5/6 diversi giochi ai quali si aggiungono i giochi in sviluppo negli studi di Vanillaware e altri progetti frutto di collaborazione con team esterni, per un totale di dieci diversi giochi in lavorazione. Naoto Hiraoka conferma che il nuovo Persona è uno di questi e attualmente Atlus è alla ricerca di personale per lo sviluppo, inoltre è stato rivelato che Project Re:Fantasy sta facendo progressi anche se apparentemente a piccoli passi.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti dalla serie Persona in Europa e negli Stati Uniti, non stupisce come Atlus stia lavorando tenendo in grande considerazione il mercato Occidentale.