Atlus Giappone celebra i successi: aumento medio del 15% su stipendi dei propri impiegati

Atlus Giappone ha reso noto che il salario medio annuo degli impiegati in azienda subirà un aumento del 15%. La gradita notizia è una conseguenza del crescente successo a livello mondiale dei giochi rilasciati dalla compagnia negli ultimi anni, che ha così rafforzato le proprie IP rendendosi più competitiva sul mercato.

La remunerazione iniziale per i nuovi assunti, ossia coloro che entreranno in azienda nell'aprile 2024, sarà in media di 300.000 ¥ (circa 1840 Euro) rispetto alla stima attuale di 257.000 ¥ (circa 1580 Euro).

Atlus ha anche aumentato lo stipendio medio annuo del 5% nell'aprile 2023 e, insieme all'aumento di quest'anno, si prevede che lo stipendio medio annuo dei dipendenti aumenterà del 20% entro la fine di aprile 2024.

Proprio qualche tempo fa, Katsura Hashino, director dei capitoli principali della serie JRPG di Persona, aveva raccontato di come Persona 3 ha salvato Atlus dalla chiusura.

Oggi Persona è una delle serie di Atlus di maggior successo, considerando anche lo straordinario boom di vendite di Persona 5, da cui si sono sviluppati recentemente alcuni spin-off, fra i quali citiamo Persona 5 Tactica, in arrivo il 16 novembre 2023 su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Contestualmente, l'anno prossimo si attende Persona 3 Reload, remake dell'acclamato terzo episodio, in arrivo il 2 febbraio 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.