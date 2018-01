Atlus è al lavoro su un nuovo gioco d'azione di alto profilo per PlayStation 4?

L'agenziaha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per ricercare un "2D Concept Design" e un "Key Animation Artist" per un "gioco d'azione di alto profilo non ancora annunciato" per PlayStation 4.

Creator's Partner Fellows ha collaborato in passato con Atlus e SEGA, sebbene il nome della compagnia non abbia mai nel testo dell'annuncio, nello stesso si parla di "una grande azienda famosa per i suoi RPG a base di demoni e divinità" chiaro riferimento alla serie Shin Megami Tensei.

Come riportato da Gematsu, l'annuncio è stato rimosso ma la descrizione sembra effettivamente suggerire l'arrivo di un nuovo gioco d'azione, probabilmente 2D, da parte di Atlus.