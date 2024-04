Atlus è al lavoro su nuovi Remake di Persona? Persona 1 e 2 nel mirino dei rumor

Le ultime ore sono state alquanto ricche di indiscrezioni attinenti al futuro delle produzioni targate SEGA e Atlus: Midori ha affermato che Persona 4 Remake esiste e si farà, invitando i fan ad avere pazienza per l'avvenire videoludico della nota saga ruolistica di stampo occidentale. Tuttavia, Atlus starebbe lavorando a molto altro, ma a cosa?

Ebbene, la stessa fonte che nelle scorse ore ha lanciato l'indiscrezione bomba di cui sopra è tornato alla carica con tante nuove informazioni: anche Persona 1 e Persona 2 riceveranno dei Remake. Il tutto è stato rivelato a seguito di una conversazione con l'utente Xenia, che ha dichiarato come "'Persona 1 e 2 hanno bisogno di un Remake più del 4' non è affatto un'affermazione azzardata, ragazzi. Sono abbastanza sicuro che Atlus lo sappia".

L'utente che ha dato il via alla serie di indiscrezioni bomba ha già affermato in precedenza che Atlus sarebbe al lavoro sul Remake di Persona 1 e 2: il tutto è stato dichiarato nel luglio del 2023, ma nella giornata di oggi è stata ribadita l'esistenza di lavori dedicati ai rifacimenti dei primi due Persona. Purtroppo non si sa molto altro circa lo stato di avanzamento dei progetti in questione, ma non è detto che sia necessario attendere tanto tempo prima di saperne qualcosa in tal senso. A questo punto, non ci resta che aspettare Atlus e SEGA per le prime conferme ufficiali.

