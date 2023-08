Atlus Media Briefing ufficiale per settembre: ci saranno novità su Persona 6?

Atlus sta preparando un nuovo Media Briefing che si svolgerà a Tokyo, in Giappone, il prossimo 20 settembre 2023. La compagnia nipponica ha già rivelato tutti i dettagli sull'organizzazione dell'evento e cosa verrà mostrato durante la giornata: ci sarà spazio anche per novità ancora mai mostrate prima?

Se speravate in annunci o dettagli su più volte rumoreggiato Persona 6, è bene allora non avere aspettative: all'Atlus Media Briefing del 20 settembre non ci saranno reveal di nuovi giochi, ma soltanto aggiornamenti su quanto già ufficialmente confermato dalla compagnia nipponica. Aspettiamoci dunque novità sia su Persona 5 Tactica, disponibile dal prossimo 17 novembre, sia su Persona 3 Reload in arrivo il 2 febbraio 2024. Atlus si concentrerà dunque soltanto sui progetti previsti per l'attuale anno fiscale, senza lasciare spazio a produzioni previste in seguito.

A parte i due giochi di punta, al Media Briefing ci sarà spazio anche per uno special screening dedicato al film Persona 3 The Movie #1 Spring of Birth, distribuito originariamente nel novembre del 2013. All'evento parteciperanno 200 fortunati fan estratti a sorte dalla software house nipponica, che potranno dunque prendere parte in presenza all'evento.

Secondo le voci di corridoio Persona 6 potrebbe non arrivare prima del 2026, ma per adesso non ci sono certezze sul prossimo episodio principale della serie. Una cosa comunque è sicura: non lo vedremo al Media Briefing.