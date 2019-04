Atlus parla di Shin Megami Tensei V su Switch, Persona 5 e P3/P4 Remaster

Naoto Hiraoka di Atlus è stato intervistato al Taipei Game Show 2019 lo scorso gennaio da un sito web taiwanese, ma l'intervista è stata pubblicata soltanto oggi. Durante la chiacchierata col giornalista, il boss di Atlus ha toccato diversi argomenti interessanti.

Si è parlato innanzitutto di Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch, che è attualmente in sviluppo. Trattandosi però della prima volta per Atlus sulla console ibrida di Nintendo, ci sono diverse cose da considerare, e quindi lo studio si sta prendendo il tempo necessario.

Poi lo sviluppatore si è concentrato sulle remaster di Persona 3 e Persona 4: "Anche se non posso dirti niente di specifico al momento, stiamo ricevendo un sacco di suggerimenti dai giocatori. Abbiamo ricevuto e capito le loro voci, e se ci fosse un'opportunità ne parleremmo attivamente". I fan della saga possono dunque mantenere vive le loro speranze.

Infine immancabile la chiosa su Joker su Smash e Persona 5 su Switch: Hiraoka ha spiegato che il personaggio sarà incluso in Super Smash Bros. dopo un invito ricevuto da Masahiro Sakurai, che è un grande fan del gioco. Molti invece pensavano che fosse un primo passo per il porting del videogame sulla console Nintendo: "Non ho una risposta specifica da dare, ma personalmente credo che la Nintendo Switch sia una piattaforma davvero ottima".

Che ne pensate delle parole di Hiraoka?