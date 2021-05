Atlus pensa in grande: lanci globali e nuove piattaforme per il futuro

Buone notizie per gli appassionati delle produzioni videoludiche a firma Atlus, con il team di sviluppo di serie quali Persona o Shin Megami Tensei che guarda al futuro con grande ottimismo.

Nel corso di una recente intervista concessa alla redazione del magazine nipponico Famitsu, Shuji Utsumi - Chief Strategy Officer e General Manager per gli studi giapponesi e asiatici presso SEGA -ha infatti confermato grandi piani di crescita per la software house. Il colosso videoludico ha infatti deciso di rendere Atlus protagonista di un un grande programma di "espansione globale", nell'ambito del quale promuoverne le grandi produzioni.

In concreto, ha spiegato il dirigente SEGA, quest'ultimo vedrà i prossimi titoli Atlus approdare in simultanea su tutti i mercati. Si punta così ad abbandonare il tradizionale modello di distribuzione, con giochi disponibili al debutto nel solo Giappone e resi disponibili successivamente anche in Europa e Stati Uniti. Al contempo, Shuji Utsumi ha confermato che sono in corso valutazioni per portare i giochi Atlus su di un numero maggiore di piattaforme. Un'indicazione generica, che sembra però lasciare aperta la porta ad un futuro approdo delle IP del team anche su PC, console Microsoft e Nintendo Switch, superando la tradizionale partnership con l'ecosistema PlayStation.



In attesa di ulteriori dettagli in merito a tali programmi, ricordiamo che a breve Shin Megami Tensei III farà ritorno su PC, PS4 e Nintendo Switch: trovate i dettagli nel nostro provato di Shin Megami Tensei Nocturne HD Remaster. Nel frattempo, si attendono informazioni sul lancio di Shin Megami Tensei V e Persona 6.