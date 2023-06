Atlus promette 'il meglio' all'Anime Expo: ci sarà il reveal di Persona 6?

Da tempo si discute e si vocifera di Persona 6 e Persona 3 Remake, tuttavia Atlus continua a mantenere un certo riserbo circa i suoi prossimi progetti videoludici. I fan rimangono in attesa di novità, che potrebbero giungere in occasione della nuova edizione dell'Anime Expo.

Atlus West ha annunciato che terrà dei panel mattutini e serali durante il terzo giorno dell'Anime Expo 2023, il 3 luglio. La descrizione della sessione mattutina, della durata di 50 minuti, non fornisce dettagli particolarmente interessanti, ed invita semplicemente la fanbase a sintonizzarsi per seguire gli eventi. La descrizione del panel serale, al contrario, fornisce un possibile indizio su ciò che Atlus potrebbe mostrare in occasione dell'evento: "Preparati per una serata entusiasmante con Atlus West mentre ti proponiamo i nostri [lavori] migliori e più recenti!".

L'utilizzo dei termini "latest" e "greatest" ha inevitabilmente fatto sussultare i fan di Atlus, che non aspettano altro che un grande annuncio dallo studio di SEGA. Che sia finalmente giunto il tanto atteso momento del reveal di Persona 6? O sarà forse Persona 3 Remake la grande sorpresa che lo studio sta tenendo in serbo? Al momento non possiamo fare altro che attendere e sperare di avere buone nuove il 3 luglio, quando ci sarà l'Anime Expo.