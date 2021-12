Atlus pubblicherà un grosso gioco nel 2022: si tratta di Persona 6 o Project Re Fantasy?

Come ogni anno, Famitsu ha coinvolto i protagonisti dell'industria videoludica giapponese in un'intervista per conoscere i piani futuri di software house e creativi in vista del 2022, ormai alle porte.

Tra gli sviluppatori interpellati da Famitsu, troviamo anche Shinjiro Takada, product manager di Atlus e responsabile di alcuni dei franchise più importanti per la compagnia nipponica, tra cui Shin Megami Tensei ed Etrian Odyssey. Riguardo alle ambizioni che nutre nei confronti del nuovo anno, Takada ha così affermato:

"Ho scelto "sfida" come parola chiave per il 2022, con la speranza di pubblicare un gioco che diventerà un pilastro per Atlus. Tutti noi di Atlus stiamo lavorando duramente per sviluppare questo gioco in modo che sia interessante e soddisfacente per tutti, quindi aspettatelo con entusiasmo".

Pur non facendo nomi espliciti, Takada lascia intuire chiaramente che si tratterà di un progetto di primaria importanza per Atlus. Con Shin Megami Tensei V ancora fresco di pubblicazione su Switch, il primo nome a balzare in mente è senza dubbio quello di Persona 6. È pur vero che il titolo non è stato ancora presentato ufficialmente, e quindi una release immediata nel 2022 potrebbe apparire non poco forzata.

Prende quota quindi il nome di Project Re Fantasy, un RPG su cui la compagnia è al lavoro ormai da diversi anni, ma di cui non abbiamo notizie da un po' di tempo. Atlus ha confermato che il gioco richiamerà temi e atmosfere dei giochi di ruolo giapponesi tradizionali, e che si discosterà dallo stile di Persona. A questo punto, non ci resta che attendere e scoprire cosa ha in serbo Atlus per il prossimo anno.