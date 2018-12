Atlus registra i domini Persona 5B, Persona 5M e Persona 5S

Sembra ormai chiaro che Atlus sia al lavoro su una sorpresa legata a Persona 5, ma non è chiaro se si tratti di una riedizione del gioco o magari di uno spin-off, quello che è certo è che la compagnia ha registrato nuovi domini a tema P5.

Il 26 dicembre l'azienda Ryu's Office ha registrato gli indirizzi Persona5R.jp, P5B.jp, Persona5B.jp, P5M.jp, Persona5M.jp, P5S.jp, Persona5S.jp. Il dominio Persona 5R era già stato registrato ad aprile 2017 e recentemente trasferito sui server di proprietà di Atlus.

Secondo alcuni rumor, il publisher potrebbe annunciare Persona 5 Reloaded il 30 dicembre durante la trasmissione di Persona 5 The Animation Dark Sun, tuttavia al momento si tratta solamente di speculazioni prive di conferma. Mentre la dicitura P5B potrebbe riferirsi ad un picchiaduro (Persona 5 Battle?) non è chiaro a cosa facciano riferimenti i suffissi M ed S, quest'ultima potrebbe essere legata al lancio del gioco su Switch (Persona 5 Special o Persona 5 Switch), non ci resta che attendere per saperne di più...