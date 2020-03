Atlus sonda l'interessa per il lancio di Persona 5 Scramble in Occidente

Persona 5 Royal è da oggi ufficialmente in Europa e Nord America, sembra però che Atlus sia interessata a portare in Occidente anche Persona 5 Scramble The Phantom Strikers uscito a febbraio in Giappone e non ancora confermato per i mercati internazionali.

La compagnia ha lanciato infatti un sondaggio riservato agli iscritti alla newsletter del sito Persona.com, chiedendo espressamente di indicare il proprio grado di interesse per quanto riguarda la pubblicazione di Persona 5 Scramble The Phantom Strikers in Occidente. Il gioco come detto non è ancora stato localizzato in lingua inglese ma non è chiaro se Atlus stia aspettando di raccogliere feeedback o se i lavori di traduzione e adattamento sia in realtà già iniziati da qualche mese.

Persona 5 Scramble The Phantom Strikers è un musou sviluppato da Omega Force (autori delle serie Dynasty Warriors e Samurai Warriors) disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch, in Giappone il gioco ha riscosso un discreto successo pur senza sbancare le classifiche, resta ora da capire come verrà gestita la pubblicazione sui territori occidentali.

Nei mesi scorsi SEGA ha registrato il marchio Persona 5 Strikers, che possa essere questo il nome scelto dal publisher per l'edizione internazionale di Persona 5 Scramble The Phantom Strikers? Lo scopriremo probabilmente nelle prossime settimane.