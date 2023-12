Atlus stappa lo champagne, Persona 5 a quota 10 milioni di copie distribuite

Negli ultimi anni SEGA ha lavorato duramente su tre pilastri (Sonic, Like A Dragon e Persona) con l'obiettivo di far crescere le vendite e la popolarità di questo franchise sia in Giappone che in Occidente. Obiettivo raggiunto, sopratutto per quanto riguarda la serie Persona di Atlus.

La compagnia ha infatti annunciato che le vendite dei giochi legati a Persona 5 hanno raggiunto e superato quota dieci milioni di copie distribuite in tutto il mondo. Oltre all'originale Persona 5, la serie include Persona 5 Dancing in Starlight, Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers e il recente Persona 5 Tactica.

Progetti questi che hanno aiutato a far crescere il valore dell'IP sul mercato e contribuito notevolmente al raggiungimento del traguardo delle dieci milioni di copie distribuite. Per festeggiare questo risultato, Atlus ha annunciato uno sconto del 50% su Persona 5 Royal in Giappone, il gioco è già in offerta su Nintendo eShop e presto anche su PlayStation Store.

Oltretutto sembra che Atlus non abbia ancora finito con la serie Persona 5: nel 2024 dovrebbe uscire il party game Persona 5 ASA insieme al gioco mobile Persona 5X, almeno stando ad alcuni rumor di fonti molto vicine alla serie. Tutto questo in attesa dell'annuncio di Persona 6, che speriamo possa avvenire nel corso del prossimo anno.