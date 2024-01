Atlus sta sviluppando giochi mobile per Netflix? Sì, secondo un rumor

Un rumor proveniente da un insider molto vicino ad Atlus sembra suggerire che la compagnia sia al lavoro su "vari progetti" destinati ad essere pubblicati da Netflix sul mercato mobile. Tra questi ci saranno anche giochi della serie Persona? Al momento nessuna conferma.

In occasione della nostra anteprima de La Casa di Carta La Scelta, Netflix ha voluto ribadire il suo impegno nel mondo dei videogiochi, come scrivevamo all'epoca: "il colosso ha approntato un piano incentrato sullo sviluppo di IP di valore e pensato per attingere al vasto catalogo di proprietà intellettuali in suo possesso. Non mancheranno poi le partnership con noti publisher per rimpinguare l'elenco delle produzioni third party del servizio di streaming."

Abbiamo visto in questi mesi i frutti dell'accordo tra Netflix e Ubisoft e a quanto pare anche Atlus sarebbe ora tra i partner di Netflix Games. L'ipotesi più probabile è che sotto questa etichetta si possa assistere al lancio di giochi come Persona 5 The Phantom X, al momento annunciato solamente per il mercato asiatico e mai confermato per i territori occidentali.

Il rumor però parla di più giochi in sviluppo e dunque è probabile che ci sia spazio anche per IP originali o per franchise Atlus come Shin Megami Tensei e ovviamente Persona. Non ci resta che aspettare per scoprire se quanto riportato corrisponda al vero oppure no.