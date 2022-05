Atlus vuole sapere dai giocatori Switch se gradiscono giochi come Persona 5 Royal

È tornato puntualissimo il consueto sondaggio annuale di Atlus, mediante il quale la compagnia giapponese tenta di sondare i gusti e i desideri dei videogiocatori. A questo giro, evidentemente interessata anche al parere degli occidentali, ha sottoposto il questionario di 49 domande anche agli utenti americani.

Atrlus ha chiesto ai videogiocatori d'oltreoceano quali giochi usciti su altre console vorrebbero vedere su Nintendo Switch e Switch Lite, citando apertamente Persona, Etrian Odyssey e Shin Megami Tensei. In una serie di domande successive ha inoltre chiesto l'opinione sui remake (in particolare i nomi dei classici che meriterebbero un trattamento speciale con grafica e controlli migliorati), e soprattutto sui giochi della serie Persona, menzionando specificamente Persona 5 / Royal e addirittura Persona Q.

La compagnia giapponese è evidentemente interessata a portare i suoi giochi su Nintendo Switch, ma prima di farlo intende sondare per bene la situazione. In passato ha già ascoltato i suoi videogiocatori realizzando i porting di titoli come Catherine Full Body, Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster e Persona e Arena Ultimax, dunque non è escluso che in futuro possa succedere la stessa cosa anche con giochi da sempre relegati a singole piattaforme, come appunto Persona 5 Royal. Quale gioco di Atlus vorreste vedere su Nintendo Switch?