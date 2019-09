Le atmosfere di Control immortalate su PS4: ecco i migliori scatti selezionati da Sony

L'ultima produzione di Remedy Entertainment trasporta i giocatori all'interno della misteriosa Oldest House, struttura che funge da sede per le attività del Federal Bureau of Control.

Una luogo all'interno del quale si celano numerosi misteri, che gli utenti dovranno cercare di comprendere e svelare nei panni della determinata e coraggiosa protagonista, Jesse Faden. Gioco ricco di atmosfere, Control è stato selezionato da Sony come fulcro dell'ultima edizione di Share of the Week, contest periodico dedicato alla fotografia in-game organizzato dal colosso videoludico. I videogiocatori che si sono immersi nell'esplorazione di Oldest House su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro sono dunque stati sfidati ad immortalare le ambientazioni surreali che popolano la sede del Federal Bureau of Control.



Tra le immagini condivise dagli utenti PlayStation, sei scatti sono stati premiati come vincitori della nuova edizione di Share of the Week. I protagonisti delle fotografie in-game sono tra loro estremamente differenti: alcuni immortalano particolari combinazioni cromatiche createsi tra ambiente e personaggi, mentre altri hanno scelto di premiare le ambientazioni affascinati e surreali di Control. In calce a questa news, potete trovare tutte le immagini vincitrici: qual è la vostra preferita?



Per scoprire ogni dettaglio sulle caratteristiche della creatura videoludica di Remedy, vi invitiamo alla lettura della nostra recensione di Control. Sulle pagine di Everyeye trovate inoltre un interessante speciale dedicato alle fonti d'ispirazione di Control.