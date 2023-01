Le atmosfere horror di Redfall nelle clip che precedono l'Xbox Developer Direct

Mancano ormai pochi giorni all'Xbox Developer Direct di gennaio, e così Arkane Austin aiuta la community verdecrociata a ingannare l'attesa per questo importante evento pubblicando delle brevi clip ingame che aprono una finestra sulla dimensione horror di Redfall, lo sparatutto cooperativo a base di vampiri.

Le clip condivise dagli sviluppatori texani alzano nuovamente il sipario sugli scenari che faranno da sfondo all'odissea da vivere in questo shooter paranormale da fruire in completa solitudine o in compagnia dei propri amici.

Ogni sopravvissuto, a detta della sussidiaria di Bethesda e degli Xbox Game Studios, potrà contare su un proprio set di abilità ed equipaggiamenti da evolvere e potenziare in base ai propri gusti e alle necessità della squadra. Anche i vampiri, dal canto loro, avranno a disposizione un ampio ventaglio di abilità: di conseguenza, starà ai giocatori capire quali strategie adottare di volta in volta per avere la meglio sugli spaventosi succhiasangue che infestano la mappa.

Nei giorni scorsi, i ragazzi di Arkane Austin hanno discusso della visione creativa di questa nuova proprietà intellettuale e fornito degli importanti chiarimenti sulle attività da svolgere e sui contenuti spiegando che gioco è Redfall, dal gunplay all'open world.

Per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Arkane Austin non ci resta che attendere l'Xbox Developer Direct che avrà inizio alle ore 21:00 italiane di mercoledì 25 gennaio.