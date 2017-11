Atomega: l'FPS di Reflections si espande con nuovi contenuti

ha annunciato che a partire dal 20 novembre, sparatutto multiplayer online sviluppato dallo studio, riceverà una serie di nuovi contenuti che andranno ad arricchire l'esperienza di gioco.

Dopo il lancio, l'esperienza originale è stata arricchita con quattro nuove varianti per le arene, ognuna delle quali introduce nuove tattiche, che saranno fondamentali per dominare le partite.

Tempio – Alcuni massi cadono dal cielo mentre le arene si scontrano, portando la battaglia corpo a corpo all'interno e intorno al tempio centrale.

Vuoto – Una torre-labirinto di neon futuristici sospesa sull'abisso. Un assalto rischioso verso il centro può portare a grandi risultati per chi sarà tanto audace da provarci.

Ascesa – Un Olimpo dorato dallo schema intricato. Le strutture a più livelli creano il costante dilemma se conservare il vantaggio di una posizione elevata o scendere per combattere direttamente.

Limbo – Alcuni passaggi conducono a una sorta di arena centrale, che coinvolge i giocatori in intensi scontri ravvicinati. Solo i più potenti avranno successo dominando i propri avversari e mantenendo il controllo dell'area centrale.

Oltre alle nuove mappe, la principale novità nell'esperienza di gioco è il sistema delle Nemesi. Se un giocatore avversario ti attacca ripetutamente, diventerà la tua Nemesi. In questo modo, avrà un particolare indicatore che ti consentirà di monitorare i suoi movimenti sulla mappa. Sfrutta questa visibilità a tuo vantaggio per evitarlo, oppure eliminarlo e reclamare la tua vendetta per ottenere dei punti aggiuntivi.

Atomega è un FPS multiplayer online lanciato su Steam il 19 settembre. Nel gioco, acquisire MASS è fondamentale per diventare più potenti e sconfiggere i propri avversari. I giocatori si sfideranno in una frenetica battaglia per la supremazia attraverso alcuni intensi round di 10 minuti, che possono riunire fino a 8 giocatori. Per maggiori informazioni su Atomega vi invitiamo a seguire questo collegamento.