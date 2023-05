Atomic Heart 2 può aspettare: Facility 3826 si espande, ecco il teaser del primo DLC

Sulle ali dell'entusiasmo di Focus Entertainment per il successo di Atomic Heart, il team Mundfish ci riporta nell'installazione retrofuturistica di Facility 3826 per mostrarci il video teaser della prima espansione che ci porterà a esplorare un'area completamente inedita di questa utopia sovietica.

"Ci sono ancora molti posti da scoprire di Facility 3826", esordisce il messaggio con cui gli sviluppatori russi accompagnano il Teaser Reveal del primo DLC di Atomic Heart. L'espansione darà quindi agli emuli dell'agente P-3 l'opportunità di visitare questi nuovi, straordinari complessi nella speranza di sventare l'apocalisse robotica.

A giudicare da quanto mostrato da Mundfish, le strutture che avremo modo di esplorare avranno dimensioni ragguardevoli e si estenderanno anche in altezza, consentendo ai giocatori di sperimentare approcci sempre diversi nei combattimenti contro gli automi, come pure nella ricerca delle soluzioni per venire a capo degli enigmi ambientali.

Il lancio della prima espansione di Atomic Heart è previsto per questa estate su PC, PlayStation e Xbox. Cosa ne pensate di questo teaser? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Atomic Heart.