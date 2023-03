Atomic Heart 2 si farà? Gli sviluppatori hanno già alcune idee in mente

Di un sequel di Atomic Heart si parla da tempo, addirittura da prima del lancio del gioco, torniamo a parlare perché un giornalista russo ha intervistato il team di Mundfish ricevendo conferma riguardo alcune idee per un seguito di Atomic Heart.

Gli sviluppatori ribadiscono e confermano di avere già dei piani per Atomic Heart 2, al momento non c'è nulla di concreto tuttavia lo studio ha risposto chiaramente di avere qualcosa in mente per un secondo capitolo, è troppo presto per parlarne ma sicuramente ci sono dei piani che potrebbero concretizzarsi.

Il giornalista russo autore dell'intervista ha poi contattato la redazione della rivista VK Play scoprendo come le vendite di Atomic Heart siano piuttosto sostenute, a poco meno di un mese dal lancio il gioco ha già coperto buona parte dei costi, non ha ancora generato profitti ma in ogni caso il publisher è fiducioso sul futuro dell'IP. L'aggiunta nel catalogo Xbox Game Pass è stata sicuramente positiva per il gioco, che ha goduto sin da subito di un buon passaparola tra i giocatori.

Mundfish sta lavorando ai contenuti post lancio di Atomic Heart, il supporto continuerà per molto tempo e solo al termine della roadmap stabilita si inizierà a pensare concretamente ad un sequel, se ci saranno le condizioni tecniche, pratiche ed economiche per poterlo sviluppare.