Atomic Heart 2, è ufficiale: il 'BioShock russo' avrà un sequel

Scambiando quattro chiacchiere con la propria community su Discord, i rappresentanti del team Mundfish hanno candidamente ammesso di aver già pianificato lo sviluppo del sequel di Atomic Heart, lo sparatutto ruolistico ad ambientazione sci-fi considerato da più parti come il "BioShock russo".

Dopo aver preannunciato la presenza di più finali in Atomic Heart, gli esponenti della software house moscovita si sono rivolti ai tanti appassionati che seguono lo sviluppo del progetto sul loro canale Discord per spiegare che "Atomic Heart 2 è ufficialmente confermato! So che può sembrare uno scherzo, ma abbiamo fondato Mundfish con l'idea di occuparcene per tutta la vita. Non stiamo riunendo solo un team di sviluppatori sotto lo stesso tetto, ma ci impegnamo a mettere insieme una squadra che lavori insieme negli anni a venire".

Nel rimarcare il concetto, i portavoce di Mundfish dichiarano che "Atomic Heart non è solamente la nostra pietra di paragone, ci abbiamo investito una quantità mostruosa di tempo per plasmare questa ambientazione sin nei minimi dettagli, coinvolgendo nello sviluppo scrittori, sceneggiatori e registi. Abbiamo letteralmente cercato di creare un mondo a se stante che potesse contenere decine di storie da raccontare, per questo crediamo nel successo di Atomic Heart e continueremo a lavorare per ampliare questo universo".

A detta di Mundfish, chi esplorerà l'Unione Sovietica retrofuturistica di Atomic Heart potrà scoprire diversi segreti legati, appunto, al sequel e alla direzione che prenderà la trama dell'FPS ruolistico nel secondo capitolo. A questo punto non ci resta che attendere l'uscita di Atomic Heart su PC, PS4, Xbox One e in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S: il BioShock russo arriverà anche su Xbox Game Pass sin dal lancio.