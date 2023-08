Atomic Heart accoglie il nuovo DLC: Annihilation Instinct è ora disponibile

Dopo l'update che ha introdotto il New Game Plus in Atomic Heart, l'opera di esordio di Mundfish espande ulteriormente il proprio immaginario, grazie alla pubblicazione di un nuovo DLC.

A partire dalla giornata di oggi - mercoledì 2 agosto - i possessori del Season Pass dello shooter sci-fi possono infatti avventurarsi alla scoperta dei contenuti di Annihilation Instinct. Introdotto con iltrailer di lancio che trovate in apertura a questa news, l'espansione di Atomic Heart aggiunge diversi contenuti di stampo narrativo, consentendo ai giocatori di scoprire maggiori retroscena sul cataclisma che ha reso aggressivi gli automi di questa ucronia sovietica. Al centro della scena, in particolare, gli avventurieri troveranno i segreti custoditi dal professor Lebedev e una quest legata a NORA.

Ampliamenti in vista anche per il mondo di gioco dello shooter, con il DLC che introduce un'area aggiuntiva presso il complesso Mendeveel. Spazio ovviamente anche per nuovi nemici, oltre alla possibilità di sperimentare nuove armi nel già vasto arsenale di Atomic Heart. Completa il pacchetto una abilità inedita da sfruttare tramite il versatile guanto in dotazione al protagonista.



I contenuti del primo DLC di Atomic Heart sono solamente l'inizio del supporto post lancio in programma per il titolo, che entra in una nuova fase con il lancio di Annihilation Instinct.