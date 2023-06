Atomic Heart si aggiorna con la Photo Mode: nuovo teaser per il DLC 1

L'espansione di Facility 3826 di Atomic Heart prosegue con l'aggiornamento 1.13 e il teaser per il DLC 1 che sarà disponibile a partire da questa estate su PC, PlayStation e Xbox.

La patch 1.13 di Atomic Heart porta in dote numerose migliorie, ottimizzazioni e aggiunte all'esperienza sparatutto di Mundfish: tra le novità più importanti citiamo l'introduzione della Modalità Fotografica, una funzione che consente a tutti gli emuli dell'agente P-3 di immortalare in foto l'odissea vissuta in questa utopia sovietica piena di robot impazziti.

L'aggiornamento in questione promette di restituire a schermo un'esperienza più fluida e stabile grazie al supporto alla tecnologia di upscaling AMD FSR 2.2 e ai tanti interventi promessi da Mundfish per risolvere i problemi di prestazioni ravvisati dagli utenti su PC e console.

Non meno interessanti sono poi le informazioni snocciolate dal team Mundfish con il nuovo teaser della prima espansione 'maggiore' di Atomic Heart, un DLC che ci vedrà visitare "nuovi, straordinari complessi di Facility 3826" nella speranza di sventare l'apocalisse robotica. Le nuove strutture che faranno da sfondo all'espansione avranno dimensioni ragguardevoli e si estenderanno anche in altezza, consentendo ai giocatori di sperimentare approcci sempre diversi nei combattimenti contro gli automi già conosciuti e altre diavolerie meccaniche come i BEA-D, dei robot 'modulari' che, stando a quanto mostrato dal teaser, potranno unire le forze e assumere le forme più disparate dare del filo da torcere al nostro alter-ego.

In attesa di conoscere la data di lancio della prima espansione dell'utopia sovietica di Mundfish, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Atomic Heart.