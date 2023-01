Atomic Heart si amplierà con 4 DLC post lancio: nuove aree, missioni e nemici

In occasione dei The Game Awards 2022, il team di Mundfish Games ha presentato ufficialmente l'Atomic Pass di Atomic Heart, un Pass Espansioni che garantirà l'accesso a 4 DLC post lancio.

In una recente intervista, la software house ha confermato che il pacchetto mira a rendere disponibili nuovi contenuti in-game, con l'obiettivo di espandere progressivamente l'immaginario dello shooter. Di conseguenza, i DLC introdurranno in Atomic Heart nuove aree, nemici inediti e ulteriori missioni. Non mancheranno all'appello nemmeno nuovi personaggi, grazie ai quali i giocatori potranno scoprire maggiori retroscena sulla distopia retro-futurista plasmata da Mundfish.

Tra i contenuti dell'Atomic Pass non troveranno invece spazio modalità di gioco multiplayer. "L'intera esperienza proposta da Atomic Heart - hanno dichiarato gli autori - sarà single-player. Al momento non è in programma alcuna aggiunta sul fronte multigiocatore". Gli appassionati possono dunque prepararsi ad affrontare l'inquietante "BioShock russo" completamente in solitaria.



In chiusura, ricordiamo che al debutto del titolo firmato da Mundfish Games mancano ormai soltanto poche settimane. Annunciato nell'ormai lontano 2018, Atomic Heart sarà infine disponibile a partire dal prossimo martedì 21 febbraio 2023. Oltre che su PC e console (Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5), Atomic Heart sarà disponibile su Xbox Game Pass al Day One.