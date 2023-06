Atomic Heart Annihilation Instinct: il DLC mostra si mostra con il Release Date Trailer

Dopo l'aggiornamento di Atomic Heart con la Photo Mode e il nuovo teaser trailer del DLC 1 che ha riacceso gli animi dei giocatori che hanno apprezzato l'avventura ideata da Mundfish e pubblicata da Focus Entertainment, è tempo di conoscere la data del prossimo contenuto aggiuntivo di Atomic Heart con il Release Date Trailer del DLC.

"Un DLC esplosivo per far emergere il vostro istinto di annientamento". È questa la frase che rappresenta l'apertura delle danze con il nuovo trailer dedicato all'attesissima espansione. "Continuate la storia nel DLC Annihilation Instinct e scoprite cos'è successo a questo mondo distopico dopo il culmine di Atomic Heart". Il momento di riprendere il viaggio del maggiore P-3 attraverso il nuovo complesso Mendeleev è finalmente giunto.

Nuovi nemici, nuove armi e nuove zone da esplorare attendono i giocatori intenti a continuare il proprio cammino in quel di Atomic Heart. Fortunatamente, però, l'attesa è alquanto breve: Atomic Heart Annihilation Instinct uscirà il 2 agosto e sarà incluso nell'Atomic Pass e nelle edizioni Gold e Premium del gioco. Pronti a vedere ciò che Annihilation Instinct avrà da offrire? Tra le novità in arrivo si parla di un'inedita modalità New Game+ e non solo. La data d'uscita è dietro l'angolo. Siete interessati all'acquisto di questo contenuto aggiuntivo? Nell'attesa dell'inizio di agosto, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Atomic Heart, un gioco che non è affatto un BioShock russo.