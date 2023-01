Atomic Heart: arriva la patch 1.01. Cosa introduce il nuovo aggiornamento?

Atomic Heart arriverà su tutte le principali piattaforme nelle prossime settimane. C'è grande attesa per il nuovo progetto alla cui firma vengono riportati i nomi di Mundfish e Focus Entertainment e recentemente il nuovo FPS in uscita nel mese di febbraio ha ricevuto un nuovo aggiornamento, che porta con sé la patch 1.01 di Atomic Heart.

Con questa nuova versione del gioco, distribuita lo scorso 14 gennaio 2023 e dal peso complessivo di 21 GB, il team di sviluppo ha apportato parecchie migliorie. Si tratta principalmente di una revisione che anticipa il giorno di lancio del gioco. La patch del day one anticipa di diverse settimane il lancio effettivo del lavoro di Mundfish - attualmente previsto per il 21 febbraio 2023 -.

La patch 1.01 ha permesso di risolvere alcuni bug presenti in Atomic Heart, il gioco che è molto più di un BioShock russo. Stando alle patch notes (che potete recuperare tramite la fonte in calce alla notizia), infatti, questo aggiornamento introduce diverse correzioni di bug e miglioramenti generali. Purtroppo, però, non vi sono maggiori informazioni relative alla versione 1.01 del gioco, il che non permette di sapere quali siano le migliorie apportate negli ultimi giorni.

Che si sia trattato di un aggiornamento finalizzato a migliorare il comparto tecnico del prodotto? Sappiamo che Atomic Heart sarà ottimizzato alla perfezione anche su PS4 e Xbox One, mentre sul lato next-gen il titolo dovrebbe girare ad una risoluzione in 4K 60 FPS stabili.

In attesa di ulteriori informazioni relative alla patch 1.01 e a ciò che il team di sviluppo ha in serbo per i giocatori nelle prossime settimane, vi invitiamo a recuperare la nostra analisi dell'open world messo a punto con Atomic Heart, per nulla sottovalutabile e ricco di potenziali sorprese.