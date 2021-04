Atomic Heart: arriva un lungo video gameplay dalla demo

A pochi giorni di distanza dall'annuncio della Photo Mode in Atomic Heart tramite la pubblicazione di un trailer, ecco che il team di sviluppo torna a mostrare l'atteso titolo con un lunghissimo filmato di gameplay tratto da una versione dimostrativa.

Nel corso del video, la cui durata è di circa 22 minuti, possiamo vedere il protagonista dell'immersive sim mentre esplora le inquietanti ambientazioni popolate da creature robotiche e mostruosità di vario genere, le quali vengono affrontate tramite l'utilizzo di armi poco convenzionali. Come potete osservare nel filmato in apertura della notizia, il nostro alter ego digitale impugna un'arma corpo a corpo artigianale che monta sulla parte superiore ben due seghe circolari in continuo movimento e in altre sequenze imbraccia invece un particolare fucile in grado di sparare degli impulsi elettrici. Nelle fasi più avanzate del video possiamo anche trovare bocche da fuoco più tradizionali come pistole, shotgun e fucili d'assalto.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco è in arrivo prossimamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla nostra analisi dell'ultimo video gameplay di Atomic Heart.