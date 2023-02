Atomic Heart sta per arrivare: azione, poteri speciali e narrativa in un trailer esplosivo

Come promesso da Mundfish e Focus Entertainment, il nuovo Deep Dive di Atomic Heart è stato pubblicato, permettendo ai giocatori di vedere ancora una volta in azione il promettente FPS ruolistico in arrivo su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 21 febbraio.

Il filmato, della durata di oltre 8 minuti, ha offerto un nuovo assaggio di gameplay, atmosfere e realizzazione tecnica del gioco, graziato da una direzione artistica visionaria che conferisce grande personalità all'opera sviluppata da Mundfish. Non manca comunque spazio ad un po' di narrativa, con il trailer che ci introduce ad alcuni dei vari personaggi che incontreremo nel corso dell'avventura, ambientata in un'Unione Sovietica alternativa del 1955, in una linea temporale in cui è riuscita a sconfiggere la Germania nazista nel 1941 grazie ad avanzate tecnologie robotiche sviluppate nel corso degli anni '30.

Il protagonista della presentazione resta in ogni caso il gameplay, con un occhio di riguardo anche ai diversi poteri speciali che potremo utilizzare in combattimento, oltre alla possibilità di hackerare i robot ottenendo così ulteriori vantaggi in battaglia. Oltre a gustarvi il filmato, vi ricordiamo che Atomic Heart è entrato in fase Gold ed è quindi tutto pronto per il lancio tra poche settimane, con sbarco subito al day one anche su Xbox Game Pass.