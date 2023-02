Atomic Heart sta per arrivare: svelati peso e data del preload su PS5

E' ormai imminente il debutto di Atomic Heart su PC e console PlayStation e Xbox. L'FPS Action/RPG sviluppato da Mundfish sarà disponibile a partire dal 21 febbraio 2023, con i giocatori che dovranno quindi aspettare ancora pochi giorni prima di mettere le mani sopra il promettente progetto.

A tal proposito, dalla pagina Twitter PlayStation Game Size arrivano importanti precisazioni in merito al peso del gioco sia su PlayStation 5 che su PS4, oltre alla conferma di quando sarà possibile avviare il preload così da avere Atomic Heart già pronto sulla propria console in tempo per il lancio. Gli utenti next-gen dovranno avere 41,677GB di spazio libero per installare il titolo, mentre sulle vecchie PS4 è richiesto un po' di spazio in più, per la precisione 47,901GB.

Per quanto riguarda il preload, sarà disponibile dal 19 febbraio, due giorni prima della data d'uscita ufficiale. Per ingannare dunque gli ultimi giorni di attesa che ci separano dall'esordio dell'opera distribuita da Focus Entertainment, potete leggere la nostra intervista agli autori di Atomic Heart, che ci hanno rivelato numerosi dettagli sul progetto tra gameplay, narrativa, durata e fonti d'ispirazione.

Mundfish ha inoltre diffuso un nuovo trailer di Atomic Heart con Jensen Ackles, apprezzato attore protagonista di serie tv di successo quali The Boys e Supernatural.