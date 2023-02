Atomic Heart è arrivato: a caccia di automi impazziti nel video gameplay

"It's been a long time comin', but now it's here", cantava così Bruce Springsteen nell'album Devils & Dust. Dopo una lunghissima attesa, anche Atomic Heart è infine arrivato.

Titolo d'esordio del team di Mundfish, l'Action RPG porta i giocatori all'interno di un'ucronia sovietica, in cui l'URSS si presenta come un'ineguagliabile potenza tecnologica, che ha edificato il proprio sviluppo sulle ceneri della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Nei panni del poco brillante agente P-3, Atomic Heart ci vede impegnati nel tentativo di sventare un'apocalissi robotica, tra automi impazziti e IA degenerate.

Ora disponibile su PC, console e Xbox Game Pass, Atomic Heart si mostra in azione in un ricco video gameplay, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. In circa 18 minuti di gioco, la produzione Mundfish si presenta come un Action RPG dall'ispirata direzione artistica. A interessanti sezioni lineari, Atomic Heart alterna però un open world non del tutto riuscito, in un titolo che purtroppo - pur risultando un ottimo esordio - spreca alcune occasioni. Tra armi corpo a corpo e bocche da fuoco, P-3 può contare anche sul supporto del suo strano guanto parlante, perfetto per scatenare potenti attacchi elementali.



Per maggiori dettagli, potete ovviamente fare un salto alla nostra recensione di Atomic Heart, già disponibile sulle pagine di Everyeye.