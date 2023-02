Atomic Heart tra bilanciamento dei nemici e preset grafici: nuovi dettagli da Mundfish

Manca ormai poco al lancio di Atomic Heart su PC, console e Game Pass previsto per il 21 febbraio, e così il team Mundfish risponde alle domande frequenti della community per fornire degli importanti chiarimenti sull'esperienza grafica e ludica offerta dall'atteso sparatutto a tinte ruolistiche.

Il primo e, forse, più importante chiarimento di Mundfish riguarda le critiche mosse da chi, ammirando le anteprime di Atomic Heart, ha notato dei nemici dall'intelligenza artificiale non particolarmente evoluta e riscontrato delle sbavature grafiche. A detta degli autori del 'BioShock russo', le build utilizzate per le anteprime sarebbero vecchie di un anno: in questo lasso di tempo, il titolo sarebbe migliorato in maniera sensibile sia sotto il profilo del gameplay che del comparto grafico.

Il team Mundfish spiega quindi che l'IA dei cyborg assassini è stata rivista, con profondi bilanciamenti che coinvolgono i livelli di salute, il danno arrecato al protagonista, le capacità di interazione con lo scenario e il comportamento nelle diverse fasi dello scontro.

Sempre dagli sviluppatori di Atomic Heart apprendiamo che, al lancio, avremo accesso a un solo preset grafico su PlayStation 5 e Xbox Series X (60fps con risoluzione dinamica 4K), come pure su Xbox Series S (60fps/1080p). Nessuna versione console di Atomic Heart, di conseguenza, supporterà al lancio il Ray Tracing.

