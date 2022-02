Atomic Heart, il BioShock russo avrà i sottotitoli in italiano: la conferma di Mundfish!

Con la pubblicazione di un ricchissimo nuovo trailer di Atomic Heart, il team di sviluppo di quello che è ormai conosciuto come il "BioShock russo" ha annunciato la finestra di lancio del titolo.

Ancora alquanto generica, quest'ultima si colloca tra il settembre e il dicembre 2022, in un arco di tempo ancora piuttosto distante. Per festeggiare l'annuncio e per aiutare i videogiocatori a prepararsi al meglio al lancio di Atomic Heart, gli sviluppatori di Mundfish hanno concesso alla redazione di Everyeye.it una interessantissima intervista.

Il resoconto della nostra chiacchierata con gli autori russi sarà pubblicata presto sulle nostre pagine, ma nel frattempo vogliamo offrirvene una piccola anticipazione, che siamo certi farà felici gli appassionati intrigati dalle atmosfere dell'Action RPG open world. Di seguito, un estratto della nostra intervista a Mundfish:

"Everyeye: [...] Parliamo delle lingue supportate in Atomic Heart: possiamo sperare nei sottotitoli in italiano?

Mundfish: Assolutamente ci saranno i sottotitoli, e faremo del nostro meglio per offrire ai videogiocatori italiani un'esperienza grandiosa"

Con questa comunicazione, vi invitiamo ad attendere l'intervista integrale a Mundfish, presto in arrivo sulle nostre pagine. Nel frattempo, non dimenticatevi di visionare il nuovo trailer di Atomic Heart! Il titolo russo è in arrivo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, con lancio al Day One nel catalogo Xbox Game Pass.