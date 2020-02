Atomic Heart, il BioShock russo in azione: nuovo gameplay trailer in 4K

Presso gli studi del team di sviluppo russo Mundfish, proseguono le attività volte a dare forma ad Atomic Heart, intrigante sparatutto in prima persona ambientato nell'Unione Sovietica.

Con un setting sci-fi ed atmosfere che rimandano alla celebre saga di BioShock, il titolo si è rapidamente guadagnato l'attenzione del pubblico in seguito alla sua prima presentazione ufficiale. A quest'ultimo ha tuttavia fatto seguito un periodo di silenzio piuttosto lungo, interrottosi solo di recente con la pubblicazione da parte di un celebre content creator di un approfondimento dedicato al gioco, realizzato grazie ad una visita presso gli studi di Mundfish. Proprio grazie alle nuove informazioni diffuse in quell'occasione, il nostro Gabriele Carollo ha realizzato un'interessante analisi del gameplay di Atomic Heart.



Ora, il team di sviluppo torna nuovamente a catalizzare l'attenzione, grazie alla pubblicazione di un nuovo gameplay trailer in 4K dedicato all'intrigante FPS. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato, realizzato in Unreal Engine 4, offre alcuni scorci su ciò che attenderà i giocatori nella versione finale di Atomic Heart. Purtroppo, nessun aggiornamento è invece giunto sul fronte della possibile finestra di lancio. Se desiderate recuperare il materiale reso disponibile in precedenza, sulle pagine di Everyeye trovate una comoda rassegna di tutti i video gameplay di Atomic Heart.