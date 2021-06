Atomic Heart: il Bioshock russo dritto in Xbox Game Pass al day-one

Durante l'Xbox & Bethesda Showcase sono stati presentati 30 giochi, 27 dei quali verranno lanciati anche in Xbox Game Pass, servizio divenuto ormai il perno principale dell'intera strategia della divisione gaming di Redmond.

Tra i tanti c'è stato anche Atomic Heart, il "Bioshock russo" che con un trailer nuovo di zecca ha confermato che entrerà a far parte del vasto catalogo di Xbox Game Pass immediatamente al day-one, per Xbox One, Xbox Series X|S, PC Windows 10 e Xbox Cloud Gaming. La data di lancio, purtroppo, è ancora sconosciuta, ma almeno adesso gli abbonati hanno la certezza di poterci giocare fin da subito senza spendere alcun centesimo aggiuntivo. In una recente intervista gli sviluppatori di Mudfish ci hanno fatto sapere di essere molto vicini al completamento dei lavori su Atomic Heart, quindi è possibile che non dovremo attendere ancora molto.

Il titolo, per chi non lo sapesse, è action RPG in prima persona a mondo aperto ambientato in un'Unione Sovietica di un universo alternativo dove la rivoluzione tecnologica ha già avuto luogo. Robot, internet e ologrammi sono di uso comune, mentre il comunismo si trova al suo apice. In questo clima imperialista sarete chiamati ad impersonare un agente di alto rango del KGB con il compito di gestire un malfunzionamento che ha interessato un impianto di robot, la fabbrica n° 3826. Il gioco verrà lanciato anche su PS5, se volete saperne di più leggete la nostra più recente anteprima di Atomic Heart.