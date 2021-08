Atomic Heart: il 'BioShock russo' è quasi pronto, l'open world avrà più finali

Sono giunte delle nuove, elettrizzanti conferme per Atomic Heart, il folle open world russo: il gioco è nelle fasi finali di ripulitura, ed è praticamente pronto; inoltre possiede due differenti finali!

A condividere queste importanti novità sui contenuti e sull'attuale stadio di sviluppo del "BioShock russo" sono stati gli stessi autori di Mundfish nel corso del loro ultimo intervento su Discord. La software house russa ha interagito con i tanti appassionati dell'avventura sci-fi per fornire loro delle rassicurazioni sui progressi nello sviluppo, sottolineando come "la lunga attesa che avete patito in questi anni è quasi finita" perché il gioco "è ormai pronto e si trova nella sua fase finale di ripulitura del codice".

Pur senza fornire delle indicazioni precise sulle tempistiche di lancio, il team Mundfish rimarca il concetto spiegando che nel titolo troveranno spazio tantissimi contenuti e una storia tanto profonda da comprendere due finali multipli. Ma non solo.

Sempre a detta degli sviluppatori russi, il titolo girerà alla grande anche su sistemi last gen come PS4 e Xbox One, merito degli sforzi compiuti dai programmatori di Mundfish nel ridurre i requisiti minimi di Atomic Heart per migliorarne le performance sulla più ampia rosa di PC gaming e, ovviamente, sulle console della passata generazione. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Atomic Heart arriverà su Xbox Game Pass sin dall'uscita multipiattaforma su PC, PS4, Xbox One e in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S.