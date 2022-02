Atomic Heart: il BioShock russo torna in azione nel video che svela la finestra d'uscita

Come promesso, i ragazzi del team Mundfish alzano nuovamente il sipario sulla dimensione retrofuturstica del BioShock russo Atomic Heart per mostrare delle scene di gameplay inedite e, soprattutto, per fissare la finestra di lancio del loro ambizioso sparatutto ruolistico.

Il trailer confezionato dagli autori moscoviti ci riporta idealmente all'interno del Facility N3826 per farci avvertire la tensione provata dal protagonista alla vista degli automi impazziti che hanno preso il controllo dell'installazione.

Il "cuore atomico" citato nel titolo è la sintesi del racconto offertoci da un'esperienza che, sfruttando lo stratagemma letterario dell'ucronia, ci porterà in una Unione Sovietica parallela che scamperà alla dissoluzione decidendo di dirottare gli investimenti sugli armamenti nucleari nella ricerca bellica applicata alla robotica, alla cibernetica e all'intelligenza artificiale.

Nei panni di un agente del KGB, gli utenti dovranno perciò addentrarsi in questa struttura scientifica sfuggita al controllo dei militari per capire chi, o cosa, sta interferendo con l'IA degli automi al punto tale da indurli a considerare ogni essere umano come una minaccia stessa alla loro sopravvivenza.

Chi vorrà imbarcarsi in questa impresa ai limiti dell'impossibile dovrà attendere ancora qualche mese, come spiegano gli stessi autori del team Mundfish chiudendo l'ultimo video di Atomic Heart con l'annuncio del suo approdo su PC, PS4 e Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S tra settembre e dicembre 2022. Il titolo, lo ricordiamo, sarà disponibile sin dal lancio anche su Xbox Game Pass.