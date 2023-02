Atomic Heart: come ampliare l'inventario

Durante l’esplorazione della Struttura 3826 e dintorni, i giocatori di Atomic Heart si ritrovano spesso a dover ottimizzare lo spazio nell’inventario per accogliere quante più risorse possibili tra munizioni, cure mediche, armi e oggetti consumabili di vario tipo. A tal proposito, questa guida vi spiegherà come aumentare gli slot interni al vostro zaino.

L’unico modo per aumentare la capacità dell'inventario nell’opera targata Mundfish è quello di salire di livello e ottenere le relative abilità passive, che si trovano nella scheda legata allo sviluppo del personaggio. Questo può essere fatto sfruttando i Neuropolimeri recuperati esplorando il mondo di gioco e data l’importanza di accumulare quante più risorse possibile in breve tempo, il nostro consiglio è di puntare a quei bonus non appena vi è concesso farlo così da permettere all’Agente P-3 di affrontare ogni minaccia nel migliore dei modi.

