Atomic Heart: come curarsi per recuperare le forze

Come trovate scritto nella nostra recensione di Atomic Heart, l'agente P-3, protagonista dell’avventura targata Mundfish, non brilla certo per la sua mobilità, rischiando spesso la vita contro le ostilità della Facility 3826. A tal proposito, questa guida vi spiegherà come curarvi per non soccombere ai colpi nemici.

Per resistere agli attacchi dei mostri mutanti e robot disposti a tutto pur di uccidere il nostro personaggio, i giocatori di Atomic Heart possono ricorrere alle cure mediche trovate all’interno del mondo aperto che li circonda. Una volta raccolte e messe nel proprio inventario, queste risorse possono essere impiegate semplicemente premendo il tasto direzionale giù del vostro D-Pad (oppure X nel caso in cui steste giocando con mouse e tastiera), in modo da ripristinare all’istante una parte della salute persa in combattimento.

Per concludere vi ricordiamo che nell'FPS ruolistico di Mundfish esistono cure di vario tipo, alcune più efficaci di altre, che tuttavia non si possono accumulare in un singolo slot dell’inventario. Per questo motivo, considerando anche lo spazio occupato da altre risorse fondamentali quali ad esempio le munizioni, presto pubblicheremo la guida che spiega qual è il metodo per poter ampliare l’inventario in Atomic Heart e permettere così a Sergey Nechayen di avere tutti gli strumenti necessari ed in gran quantità per fronteggiare i pericoli della Facility 3826.



Nel frattempo, ecco le migliori armi da usare in Atomic Heart per avere vita facile durante gli scontri.