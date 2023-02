Atomic Heart: il compositore donerà tutto il suo compenso a favore dell'Ucraina

L'uscita di Atomic Heart su PC e console PlayStation e Xbox è ormai imminente: l'Action/RPG in prima persona farà il suo esordio sul mercato il 21 febbraio 2023, sebbene il debutto sia accompagnato da alcune controversie collegate a Mundfish, studio russo con sede a Cipro.

Nelle scorse settimane si sono infatti diffuse voci secondo le quali Mundfish condividerebbe i dati degli utenti di Atomic Heart con la Russia, supposizioni categoricamente smentite dalla compagnia attraverso un comunicato ufficiale. Ancora prima, inoltre, gli autori di Atomic Heart erano finiti nella bufera peril conflitto Russia-Ucraina, con diversi giocatori che chiedevano esplicitamente a Mundfish chiariamenti sulla propria posizione in merito alla guerra e sull'origine di alcuni fondi economici ricevuti durante lo sviluppo del gioco.

Controversie a parte, attraverso un post sulla propria pagina Twitter, il compositore Mick Gordon fa sapere che devolverà a favore del popolo ucraino tutto il suo compenso ricevuto per il lavoro svolto su Atomic Heart. Nella sua lettera, Gordon specifica di essere "orgoglioso di donare il mio compenso per il gioco in supporto al popolo ucraino che sta eroicamente difendendo il proprio Paese dall'aggressione. Credo che sia importante supportare organizzazioni a favore della pace, ergersi a favore di ciò che è giusto e aiutare i bisognosi, specialmente in un momento di crisi. Questa donazione è per me un modo per fornire supporto pratico a coloro che sono rimasti colpiti dalla guerra".

L'artista in ogni caso spende parole positive nei confronti di Mundish, ritenendosi "elettrizzato per essere stato coinvolto nel progetto e grato del fatto che il team ritenesse giusto prendermi in considerazione. Lavorare con Mundfish è stato un autentico piacere in quanto hanno dato priorità all'immaginazione ed alla libertà artistica, cosa evidente nell'incredibile direzione visiva e nel dettagliato mondo di gioco". Ed aggiunge: "L'invasione non è stata una decisione del popolo russo, ma di un regime autoritario senza riguardo per i diritti e la dignità umana. Il mondo deve continuare a chiedere la fine di questa aggressione e di porsi in solidarietà con il popolo ucraino".