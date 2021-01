Atomic Heart: comunismo e robot, il promettente open world in arrivo dalla Russia

L'aggiornamento della pagina di Steam di Atomic Heart ci ha dato l'opportunità di scoprire tante nuove informazioni sul promettente open world di Mundfish, che sarà ambientato in un'Unione Sovietica di un universo alternativo. Facciamo il punto della situazione.

Gli sviluppatori russi stanno dando forma ad un action RPG in prima persona a mondo aperto estremamente affascinante, ambientato in un'Unione Sovietica di un universo alternativo dove la rivoluzione tecnologica ha già avuto luogo. Robot, internet e ologrammi sono di uso comune nel mondo di Atomic Heart, mentre il comunismo si trova al suo apice. Nel clima imperialista che ne consegue, dovrete calarvi nei panni di un agente di alto rango del KGB con il compito di gestire un malfunzionamento che ha interessato un impianto di robot.

Se il progetto vi ha incuriosito e volete saperne di più, allora vi consigliamo di guardare il nostro Video Speciale, che abbiamo provveduto ad allegare in cima a questa notizia. Il gioco non ha ancora una data d'uscita, ma è previsto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Tra le pagine di Steam sono già stati divulgati i requisiti di sistema minimi e raccomandati di Atomic Heart per PC.