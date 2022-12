Atomic Heart ha una data di lancio, anche su Xbox Game Pass: annunciato l'Atomic Pass

Gli inquietanti robot di Atomic Heart trovano spazio sul palco dei The Game Awards 2022, con l'annuncio ufficiale della data di uscita dell'atteso "BioShock russo".

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, gli sviluppatori di Mundfish confermano di essere infine pronti a proporre il proprio Action RPG agli appassionati di videogiochi. Con il filmato, la software house rende noto che Atomic Heart sarà infine disponibile su PC e console a partire dal prossimo 21 febbraio 2023. Tra pochi mesi, dunque, la community potrà fronteggiare le macchine da incubo ideate dagli autori di Mundfish.

Con l'annuncio della data di lancio del gioco, gli sviluppatori tornano a confermare le piattaforme supportate dall'avventura in prima persona. Atomic Heart troverà dunque spazio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ricordiamo inoltre che a partire dal Day One il gioco sarà inoltre accessibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.



Con l'annuncio della data di uscita dell'Action RPG, aprono inoltre i preordini di Atomic Heart, che sarà disponibile nelle seguenti versioni:

Standard Edition ;

; Gold Edition : gioco base e Atomic Pass;

: gioco base e Atomic Pass; Premium Edition: gioco base, Atomic Pass, item cosmetici e artbook digitale;

L'Atomic Pass includerà ben 4 DLC, che sbloccheranno nuove aree e lavoratori, oltre ad armi, boss e tanto altro.