Atomic Heart e la nuova data di lancio: febbraio 2023 sotto i riflettori

In seguito al rinvio ufficiale di Atomic Heart, annunciato durante lo scorso mese di settembre, il promettente shooter dalle atmosfere sci-fi resta in attesa di una nuova data di lancio.

Quest'ultima potrebbe però essere trapelata in seguito alla pubblicazione di un'interessante indiscrezione. Dalla redazione del portale whatifgaming, arrivano infatti comunicazioni legate alla programmazione di un nuovo day one per Atomic Heart. Citando "proprie fonti" - mantenute ovviamente anonime - la redazione afferma che Mundfish sarebbe intenzionata a rendere disponibile il titolo a partire dal prossimo 23 febbraio 2023, con esordio in simultanea su Xbox One, Xbox Series X|S, Playstation 4, PlayStation 5 e PC.

Al momento, la data non è stata confermata ufficialmente né dalla software house né dal nuovo publisher di Atomic Heart, ovvero Focus Entertainment. L'esporsi della testata whatifgaming lascia però presagire il possibile arrivo di nuove informazioni relative al lancio della promettente produzione russa. Per il momento, ad ogni modo, non resta che attendere eventuali conferme o smentite, mentre ricordiamo che Mundfish ha già confermato che Atomic Heart sarà disponibile all'interno del catalogo di Xbox Game Pass sin dal Day One.



Nell'attesa, vi ricordiamo che potete trovare molti dettali sulla produzione all'interno della nostra intervista al team di sviluppo di Atomic Heart.