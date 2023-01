Atomic Heart è disponibile su Xbox Game Pass o PlayStation Plus al lancio?

Ci avviciniamo al lancio di Atomic Heart, il gioco di Mundfish è atteso per il 21 febbraio 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S: ma sarà disponibile al lancio anche su Xbox Game Pass e/o PlayStation Plus oppure no? Facciamo chiarezza.

La risposta è parzialmente affermativa in quanto Atomic Heart sarà disponibile sin da day one su un servizio in abbonamento, in questo caso Xbox Game Pass e PC Game Pass, scaricabile dagli abbonati a partire dal 21 febbraio 2023, giorno di lancio del gioco.

Atomic Heart non sarà invece incluso nella lineup PlayStation Plus Extra o Premium di febbraio, almeno per il momento non ci sono comunicazioni in merito ma non è escluso che in un prossimo futuro il gioco possa arrivare anche sul servizio in abbonamento di Sony.

Abbiamo giocato con Atomic Heart durante uno speciale evento stampa organizzato dal publisher a Parigi, scoprendo un gioco che è molto di più di un "semplice" BioShock russo, come si poteva pensare in un primo momento.

Lo sapevate? Atomic Heart è doppiato in italiano, il gioco godrà quindi del doppiaggio audio nella nostra lingua, un plus non da poco per un progetto di questo tipo dove la narrazione è certamente importante per la comprensione della trama.