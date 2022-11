Atomic Heart sarà doppiato in italiano? La risposta vi sorprenderà

In maniera del tutto inaspettata, il team di sviluppo di Atomic Heart ha di recente aggiornato le informazioni disponibili sulla pagina del preorder su Steam con tutti i dettagli riguardanti la localizzazione.

Come potete infatti notare visitando la pagina ufficiale del gioco sulla piattaforma di distribuzione digitale firmata Valve, sono presenti tutte le lingue supportate da doppiaggio e sottotitoli. A tal proposito, possiamo notare con gran piacere che il prodotto godrà della totale localizzazione in lingua italiana: in sostanza, potremo giocare Atomic Heart con sottotitoli e doppiaggio nella nostra lingua. Stando a quanto dichiarato sulla pagina, il gioco verrà doppiato anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese semplificato, polacco e portoghese brasiliano. Si tratta di una decisione inattesa, vista la tendenza ad includere solo i sottotitoli in italiano nella maggior parte delle produzioni minori.

In attesa di poter vedere il primo trailer in italiano, che ci permetterà di farci le prime impressioni sulla qualità del doppiaggio, vi ricordiamo che il nuovo video gameplay di Atomic Heart è interamente dedicato al sistema di looting.

Avete già visto le immagini leak di Atomic Heart che mostrano la grafica e gli scenari dell'FPS post-sovietico?