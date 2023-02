Atomic Heart: l'edizione fisica per PS5 è preordinabile ad un prezzo scontato

Atomic Heart, il nuovo gioco sparatutto in prima persona sviluppato da Mundfish ed in arrivo il 21 febbraio, è ora preordinabile su eBay in edizione fisica per PS5 ad un prezzo scontato. Su Xbox vi ricordiamo uscirà al day one direttamente nel catalogo Xbox Game Pass.

Il titolo è ambientato nell'Unione Sovietica degli anni '50, dove sopravvivono ancora gli ideali di libertà, vita civile, spazi naturali aperti, voglia di scoperta. Attori nel gioco saranno la tecnologia e la robotica nate durante la Seconda Guerra Mondiale, ciò che era stato creato per aiutare l'uomo si ribella.

Il gioco è preordinabile su eBay grazie al codice sconto CASA23 (che abbasserà il prezzo del 10% se inserito in fase di pagamento) a 65 euro in edizione fisica per PS5, la spedizione è gratuita. La copertina del gioco sarà in lingua straniera, il gioco sarà completamente in italiano.

Clicca qui per preordinare Atomic Heart ad un prezzo scontato per PS5

Gli esperimenti segreti dell'epoca hanno favorito la nascita di nuove specie mutanti, degli avversari temibili che si aggiungeranno alle creature robotiche che incontreremo nel gioco e si opporranno al completamento della nostra missione segreta.

Nel gioco dovremo scegliere la tattica giusta per affrontare i nostri nemici, potremo utilizzare svariate armi da fuoco (personalizzabili e potenziabili) e combinare i poteri del nostro guanto, sfruttando a nostro favore gli elementi ambientali.