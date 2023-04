Atomic Heart: le edizioni fisiche per PS4 e PS5 sono acquistabili ad un prezzo scontato

Atomic Heart, il gioco sparatutto in prima persona sviluppato da Mundfish e uscito 21 febbraio di quest'anno, è ora in offerta su Amazon in edizione fisica per PS4 e PS5 ad un prezzo scontato. Su Xbox vi ricordiamo è incluso dal day one direttamente nel catalogo Xbox Game Pass.

Il gioco racconta di un'umanità nell'Unione Sovietica degli anni '50 che convive in armonia con fedeli robot, o almeno così è stato fino al momento del lancio di un nuovo sistema di controllo di questi ultimi. Gli ideali di libertà, vita pacifica, ampi spazi naturali aperti, vengono messi in discussione da nuove creature mutanti, robot super potenti e macchine, ora in grado di controllare chi ha dato a loro la vita.

Il gioco, uscito solamente il 21 febbraio di quest'anno, è in offerta ad un prezzo scontato in edizione fisica su Amazon, l'edizione per PS4 è acquistabile a 49,39 euro, quella per PS5 a 60 euro, invece di un prezzo di listino di 69,99 euro. La versione per Xbox Series X è acquistabile al prezzo di listino.

Di seguito i link alle offerte:

Nel gioco impersoneremo Jensen Ackles, un eroe in grado di contrastare le forze nemiche grazie ad uno speciale guanto dotato di poteri sovrannaturali e a un grande arsenale di armi. Sarà possibile combinare abilità e risorse, servirsi dell'ambiente e potenziare l'equipaggiamento per sconfiggere ogni nemico che incontreremo nella nostra strada.